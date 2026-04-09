На Кубани после атаки БПЛА восемь частных домов получили повреждения

КРАСНОДАР, 9 апр - РИА Новости. Комиссия по оценке ущерба обнаружила повреждения в восьми частных и одном многоквартирном доме после атаки украинских БПЛА на Крымский район Кубани в ночь на четверг, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В результате атаки на Крымский район в ночь с 8 на 9 апреля обнаружены повреждения восьми частных и одного многоквартирного дома. В течение всего дня в муниципалитете комиссии по оценке ущерба проводили подворовые обходы", - говорится в сообщении регионального оперштаба.