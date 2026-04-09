Роспотребнадзор взял под контроль ситуацию с отравлением в Муроме

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ситуация с отравлением в округе Муром взята на строгий контроль Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.
В отношении муниципального унитарного предприятия округа Муром "Водопровод и канализация" была организована выездная внеплановая проверка.
В четверг правительство Владимирской области сообщило о 106 пациентах с острой кишечной инфекцией в Муроме, 50 из которых были госпитализированы. Роспотребнадзор устанавливает источники заражения. СУСК России по региону возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
