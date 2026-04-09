Лихачев рассказал, когда российские работники вернутся на АЭС "Бушер"

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 09.04.2026
Лихачев: российские работники вернутся на АЭС "Бушер", как только наступит мир

© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"АЭС "Бушер" в Иране
АЭС Бушер в Иране - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Фото : Департамент коммуникаций госкорпорации "Росатом"
АЭС "Бушер" в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Как только ситуация в Иране однозначно перейдет в мирное русло, российские работники вернутся на АЭС "Бушер", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Руководство атомной отрасли Ирана просило "Росатом" как можно скорее вернуться к строительству новых блоков АЭС "Бушер", это рождает оптимизм, сказал Лихачев журналистам.
"Пока живем в этой схеме продолжения эвакуационной работы (по вывозу российских работников с АЭС "Бушер" в РФ - ред.). Но при однозначных сигналах о переходе к мирному процессу, восстановлении безопасной работы как на действующем блоке, так и на стройке, конечно, мы людей туда вернем", - добавил Лихачев.
В миреИранРоссияАлексей ЛихачевБушерская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала