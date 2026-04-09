Лихачев рассказал, когда российские работники вернутся на АЭС "Бушер"

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Как только ситуация в Иране однозначно перейдет в мирное русло, российские работники вернутся на АЭС "Бушер", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Руководство атомной отрасли Ирана просило "Росатом" как можно скорее вернуться к строительству новых блоков АЭС "Бушер", это рождает оптимизм, сказал Лихачев журналистам.
«
"Пока живем в этой схеме продолжения эвакуационной работы (по вывозу российских работников с АЭС "Бушер" в РФ - ред.). Но при однозначных сигналах о переходе к мирному процессу, восстановлении безопасной работы как на действующем блоке, так и на стройке, конечно, мы людей туда вернем", - добавил Лихачев.