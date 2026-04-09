Американский БПЛА подал сигнал бедствия над Ормузским проливом - РИА Новости, 09.04.2026
14:40 09.04.2026 (обновлено: 14:54 09.04.2026)
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Беспилотник ВМС Соединенных Штатов Northrop Grumman MQ-4C Triton в четверг подал сигнал бедствия, находясь над Ормузским проливом, выяснило РИА Новости, проанализировав полетные данные.
Ранее РИА Новости сообщало, что данный американский БПЛА вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии и около 9.30 мск долетел до Ормузского пролива, затем, покружив над ним, полетел обратно. В Днем ранее над проливом также был замечен американский БПЛА, но тогда он летал над ним не так долго.
Согласно изученным агентством данным, во время патрулирования над проливом и находясь севернее ОАЭ, около 10.20 мск, беспилотник подал сигнал бедствия, но продолжил полет. Также стоит отметить, что после этого у него начали наблюдаться сбои в работе транспондера, что видно из искривлений в отображаемой траектории.
Позднее, около 14.10 мск, находясь севернее Бахрейна, беспилотник резко потерял высоту, снизившись с примерно 16 километров до 3 километров за считанные минуты, выяснило РИА Новости. Примерно в то же время у беспилотника отключился транспондер.
По данным портала UK Defense Journal, MQ-4C Triton подал сигнал 7700, предназначенный для информирования наземных служб об аварийной ситуации, такой как, например, отказ двигателя.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
MQ-4C Triton - американский беспилотный разведывательный дрон для осуществления морской и прибрежной разведки. Он может находиться в воздухе более 24 часов, летает на высоте до 18 тысяч метров и оснащён радиолокационной системой для наблюдения за морской поверхностью и обнаружения судов.
В миреИранСШАОрмузский проливДональд ТрампАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
