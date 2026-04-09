Американский БПЛА вновь летал над Ормузским проливом

ВАШИНГТОН, 9 апр - РИА Новости. Американский беспилотник Northrop Grumman MQ-4C Triton около 9.30 утра мск в четверг вновь летал над Ормузским проливом, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Беспилотник вылетел с военной базы Сигонелла на Сицилии и около 9.30 мск долетел до Ормузского пролива, затем, покружив над ним около двух часов, полетел обратно.
В среду на Ормузским заливом также был замечен американский БПЛА, но тогда он летал над ним не так долго.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ВС Ирана заявили о контроле над Ормузским проливом
