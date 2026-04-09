ПВО ночью уничтожила 69 украинских беспилотников

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 69 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в четверг.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 8 апреля до 7.00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Астраханской областей, Краснодарского края и над акваторией Азовского моря", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.
