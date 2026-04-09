Цветение березы началось в Москве, рассказал ученый
02:47 09.04.2026 (обновлено: 02:48 09.04.2026)
Цветение березы началось в Москве, рассказал ученый

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Цветение березы началось в Москве, однако из-за похолодания оно замедлится, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, ученый секретарь ботанического сада МГУ Сергей Ефимов.
Москве в озеленении и в лесопарках распространены два вида берез: береза повислая и береза пушистая. Часто оба вида при совместном произрастании образуют гибридные формы. В отдельных районах города из-за аномально теплой погоды марта и начала апреля уже наблюдается цветение отдельных растений березы", - рассказал Ефимов.
Ученый добавил, что в связи с прохождением через столицу 9 и 10 апреля арктического циклона с осадками и низкими температурами цветение растений замедлится.
"Дожди будут способствовать оседанию на почве пыльцевых зёрен берёзы, и люди, страдающие поллинозами, почувствуют временное облегчение", - отметил он.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что март 2026 года в России вошел в первую десятку самых теплых в истории метеонаблюдений.
