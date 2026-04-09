Цветение березы началось в Москве, рассказал ученый

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Цветение березы началось в Москве, однако из-за похолодания оно замедлится, сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, ученый секретарь ботанического сада МГУ Сергей Ефимов.

"В Москве в озеленении и в лесопарках распространены два вида берез: береза повислая и береза пушистая. Часто оба вида при совместном произрастании образуют гибридные формы. В отдельных районах города из-за аномально теплой погоды марта и начала апреля уже наблюдается цветение отдельных растений березы", - рассказал Ефимов.

Ученый добавил, что в связи с прохождением через столицу 9 и 10 апреля арктического циклона с осадками и низкими температурами цветение растений замедлится.

"Дожди будут способствовать оседанию на почве пыльцевых зёрен берёзы, и люди, страдающие поллинозами, почувствуют временное облегчение", - отметил он.