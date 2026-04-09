В Пермском крае простились с убитой учительницей
10:09 09.04.2026 (обновлено: 10:24 09.04.2026)
В Пермском крае простились с учительницей, убитой подростком

© Фото : Страница главы администрации Добрянского муниципального округа Дмитрия Антонова во ВКонтактеПедагог Добрянской школы №5 Олеся Багута
ПЕРМЬ, 9 апр - РИА Новости. Прощание с убитой подростком учительницей Олесей Багутой прошло во Дворце культуры и спорта имени Ладугина в Добрянке Пермского края.
Как передает корреспондент РИА Новости, в четверг в спортивно-культурном комплексе Добрянки с 10.00 до 11.00 (с 8.00 мск до 9.00 мск) состоялась гражданская панихида по учительнице. На траурное мероприятие собрались жители города, коллеги и ученики педагога. Зал оказался переполнен.
После прощания в ДК запланировано отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы и поминальный обед в местном ресторане.
Во вторник в пермской Добрянке подросток напал на педагога на улице у школы. Педагог скончалась в больнице. СК расследует уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и по статье 293 УК РФ (халатность). Суд избрал подростку меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.
