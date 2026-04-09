Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 09.04.2026 (обновлено: 10:25 09.04.2026)
Минтранс рассказал об ограничении воздушного пространства Израиля и Ирана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСухой SuperJet 100-95
Сухой SuperJet 100-95 - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сухой SuperJet 100-95. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ограничения Росавиации на использование авиакомпаниями России воздушного пространства Израиля и Ирана продолжают действовать до 17 апреля, следует из сообщения Минтранса РФ для РИА Новости.
"Временные ограничения на использование авиакомпаниями России воздушного пространства Израиля и Ирана продолжают действовать до 2.59 мск 17 апреля", - рассказали в Минтрансе.
Росавиация ввела ограничения на использование российскими авиакомпаниями воздушного пространства Ирана и Израиля после эскалации конфликта в конце февраля. Ограничения неоднократно продлевались.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.
ИзраильРоссияИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала