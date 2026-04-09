Минтранс рассказал об ограничении воздушного пространства Израиля и Ирана

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Ограничения Росавиации на использование авиакомпаниями России воздушного пространства Израиля и Ирана продолжают действовать до 17 апреля, следует из сообщения Минтранса РФ для РИА Новости.
Росавиация ввела ограничения на использование российскими авиакомпаниями воздушного пространства Ирана и Израиля после эскалации конфликта в конце февраля. Ограничения неоднократно продлевались.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели.