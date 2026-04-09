09:09 09.04.2026
ИГ* не стоит за атакой на консульство Израиля в Стамбуле, сообщили СМИ

© REUTERS / Murad Sezer
Турецкая полиция в районе консульства Израиля в Стамбуле, где произошла стрельба
АНКАРА, 9 апр - РИА Новости. За вооружённым нападением на консульство Израиля в Стамбуле не стоит ИГ* (ИГИЛ*, "Исламское государство*" - запрещённая в РФ террористическая организация), сообщает газета Hürriyet.
Во вторник было совершено вооруженное нападение на консульство Израиля в Стамбуле. Один из нападавших был ликвидирован, двое получили ранения, также пострадали двое сотрудников полиции. Администрация президента Турции заявила о продолжении борьбы с террористическими угрозами.
"Было установлено, что прямых связей нападавших с ИГИЛ* не выявлено, и атака не была организована этой структурой", - говорится в материале издания.
По данным газеты, нападавшие были безработными и в последнее время контактировали с радикальными салафитскими группировками. При этом решение о нападении, как отмечается, было принято самостоятельно группой, возмущённой действиями Израиля.
Отмечается, что формулировка "организация, эксплуатирующая религию" была выбрана осознанно, чтобы избежать преждевременных выводов о причастности конкретных террористических структур.
Издание указывает, что на фоне конфликта вокруг Ирана в соцсетях предпринимались попытки представить произошедшее как атаку ИГ*, чтобы создать впечатление нестабильности и усилить кампанию о якобы существующей террористической угрозе в Турции.
*Запрещенная в России террористическая организация
