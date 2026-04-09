В Брянской области при атаке дронов на автомобиль пострадала женщина

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Брянской области, пострадала мирная жительница, сообщает губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали дронами–камикадзе гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района. В результате террористической атаки, к сожалению, ранена мирная жительница", - написал Богомаз в канале на платформе Max.
Отмечается, что женщина госпитализирована.
