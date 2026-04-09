01:56 09.04.2026 (обновлено: 02:33 09.04.2026)
При отражении атаки БПЛА на Кубани погиб человек

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Один человек погиб при отражении атаки БПЛА на Кубани, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Краснодарском крае этой ночью отражают очередную атаку беспилотников. К сожалению, есть погибший", — написал он.
Как уточнил глава региона, в поселке Саук-Дере Крымского района при падении обломков дрона погиб мужчина, стоявший на балконе многоквартирного дома. Он заверил, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь.
Уточняется, что фрагменты уничтоженных беспилотников также упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий. По нескольким адресам на улицах в селе Молдаванское. Пострадавших и разрушений во всех остальных случаях нет.
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайКрымский районКрымскВениамин Кондратьев
 
 
