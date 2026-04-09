Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине. Архивное фото

Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине

ААЦ раскритиковала положении о смене католикоса в программе партии Пашиняна

ЕРЕВАН, 9 апр - РИА Новости. Армянская апостольская церковь осуждает включение в предвыборную программу правящей партии "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна положений о смене католикоса всех армян, говорится в заявлении ААЦ.

"Первопрестольный Святой Эчмиадзин (духовный центр ААЦ - ред.) решительно осуждает включение в предвыборную программу партии "Гражданский договор" недопустимых положений, касающихся Армянской апостольской святой церкви. Закрепление в предвыборной программе партии навязываемой повестки реформирования церкви, пересмотра ее устава, отстранения католикоса всех армян и проведения новых выборов католикоса является открытым нарушением конституционного строя, права церкви на самоуправление, а также основополагающих международных принципов свободы совести и религии", - говорится в заявлении.

Как указали в ААЦ, миссия церкви, ее священные традиции и духовная жизнь не должны становиться предметом политических спекуляций.

"Святой Эчмиадзин неоднократно заявлял, что выборы католикоса и любые преобразования в церковной сфере находятся исключительно в духовно-канонической области, а следовательно, выходят за пределы компетенции политических партий и государственных властей", - подчеркнули в ААЦ.

В заявлении говорится, что укоренившиеся противоправные действия властей наносят вред нации и является абсолютно недопустимыми, противоречат интересам народа, подрывают устои национальной системы ценностей и нарушают духовную безопасность.