Пашинян заявил, что договорился с Путиным о дальнейших встречах

ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что договорился 1 апреля с президентом РФ Владимиром Путиным о дальнейших встречах, достигнута договоренность о встрече на высоком уровне во второй половине июня.