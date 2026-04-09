Пашинян заявил, что договорился с Путиным о дальнейших встречах
11:47 09.04.2026 (обновлено: 12:15 09.04.2026)
Пашинян заявил, что договорился с Путиным о дальнейших встречах

ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что договорился 1 апреля с президентом РФ Владимиром Путиным о дальнейших встречах, достигнута договоренность о встрече на высоком уровне во второй половине июня.
"Никакой закулисной встречи с президентом России у меня не было, был рабочий обед, дружеская беседа. Я уже оценил визит как очень успешный. Что касается встреч тет-а-тет, мы договорились о дальнейших встречах и мероприятиях. Договорились о встрече на высоком уровне, в том числе во второй половине июня", - сказал Пашинян на брифинге.
Песков объяснил, почему встреча Путина и Пашиняна прошла в закрытом формате
5 апреля, 12:39
 
