Пашинян заявил, что договорился с Путиным о дальнейших встречах

ЕРЕВАН, 9 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что договорился 1 апреля с президентом РФ Владимиром Путиным о дальнейших встречах, достигнута договоренность о встрече на высоком уровне во второй половине июня.
"Никакой закулисной встречи с президентом России у меня не было, был рабочий обед, дружеская беседа. Я уже оценил визит как очень успешный. Что касается встреч тет-а-тет, мы договорились о дальнейших встречах и мероприятиях. Договорились о встрече на высоком уровне, в том числе во второй половине июня", - сказал Пашинян на брифинге.