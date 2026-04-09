ФСБ раскрыла архивы о казнях советских пленных в Восточной Пруссии

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала архивные данные о зверских массовых казнях советских пленных нацистами в Восточной Пруссии в последние месяцы Великой Отечественной войны в 1945 году.

В четверг исполняется 81 год со дня взятия советскими войсками столицы Восточной Пруссии Кенигсберга , который главарь Третьего рейха Адольф Гитлер считал неприступным. Штурм города-крепости начался 6 апреля 1945 года. Гарнизон Кенигсберга капитулировал 9 апреля 1945 года. Взятие Кенигсберга имело решающее значение на последнем этапе Великой Отечественной войны и стало одним из символов победы Красной армии. После окончания войны город стал советским. В 1946 году Кенигсберг переименовали в Калининград

Сразу же после взятия Кенигсберга по приказу начальника Управления контрразведки "Смерш" - уполномоченного НКВД СССР по 3-му Белорусскому фронту генерал-лейтенанта Павла Зеленина в городе было создано восемь оперативных секторов, в каждом из которых действовала оперативная группа "Смерш" с приданными ей войсками НКВД по охране тыла Действующей армии.

"Благодаря оперативным мерам, принятым советскими спецслужбами, нацистам не удалось организовать подрывную работу на территории Восточной Пруссии. Опергруппами "Смерш" и НКВД были задержаны и привлечены к ответственности лица, причастные к массовым расправам над военнопленными и гражданскими лицами", - подчеркивается в сообщении ФСБ

В ходе разыскной и следственной работы сотрудников оперативных групп "Смерш" 3-го Белорусского фронта стали известны подробности зверских расправ, осуществленных нацистами в Кёнигсберге в период с февраля по апрель 1945 года.

Одна из опергрупп задержала руководителя местной ячейки нацистской партии НСДАП Отто Машона. На вопрос советского следователя, какие мероприятия проводила партийная организация НСДАП по обороне Кенигсберга, Машон ответил, что она "выполняла специальные задания политического отдела управления Пруссии – расстреливала по городу оставшихся советских военнопленных и гражданское население, содержавшееся тогда в лагерях".

Далее Машон рассказал о причинах, побудивших местное руководство НСДАП провести злодейскую акцию.

По его словам, в первых числах февраля 1945 года руководитель местной организации НСДАП Август Рудат вызывал его и блокляйтеров (чинов нацистской партии, осуществлявших политический надзор за городскими районами) Пауля Нета, Эриха Рерберга и Франца Базнера и сообщил, что в связи с частыми бомбардировками города взрываются многочисленные склады с оружием. Из-за этого, объяснил Рудат, совершенно исправное оружие может якобы попасть в руки советских и итальянских военнопленных и быть использовано против немцев.

"К тому же большинство из них, оказавшись в расположении Красной армии, могут многое рассказать советскому командованию о нашей деятельности, а также влиться в ее ряды и бороться против нас. Поэтому партия приказывает расстрелять оставшихся в городе военнопленных и гражданское население, вывезенное из оккупированных областей Советского Союза", - так, по словам Машона, ставил задачу Рудат.