В Архангельске арестовали мужчину за нападение на иностранных студентов
13:40 09.04.2026
В Архангельске арестовали мужчину за нападение на иностранных студентов

В Архангельске мужчину заподозрили в нападении на двух студентов из Индии

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники. Архивное фото
МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Октябрьский суд Архангельска отправил под стражу мужчину, который подозревается в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на двух студентов-медиков из Индии, которые отдыхали в кафе и, по мнению напавшего, вели себя слишком громко, сообщили в суде.
По версии следствия, в ночь на 7 апреля в помещении общепита – "Кулинарии" на улице Гагарина в Архангельске проводили досуг студенты Северного государственного медицинского университета из Индии.
Согласно представленным суду материалам, проживающему в соседнем доме 32-летнему Дмитрию Волкову, который официально нигде не работает, доносившийся из помещения кафе шум мешал. Тогда он взял нож и направился в развлекательное заведение, чтобы сделать замечание.
"По мнению органа следствия, ранее не судимый подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений умышленно, с целью убийства нанес одному из потерпевших удар ножом в грудь, другому – два удара – в грудь и живот, причинив тем самым повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, после чего скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.
Раненых студентов вовремя доставили в реанимацию, их жизни спасли врачи. "Суд избрал Волкову меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток – до 4 июня 2026 года", - отметили в суде.
Как добавили в региональном СУСК, подозреваемого нашли благодаря камерам системы "Безопасный город".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
В Хабаровске задержали сотрудницу клиники, оформившую кредиты на пациентку
Вчера, 12:21
 
ПроисшествияАрхангельскИндия
 
 
