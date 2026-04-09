В Архангельске арестовали мужчину за нападение на иностранных студентов

МУРМАНСК, 9 апр – РИА Новости. Октябрьский суд Архангельска отправил под стражу мужчину, который подозревается в том, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на двух студентов-медиков из Индии, которые отдыхали в кафе и, по мнению напавшего, вели себя слишком громко, сообщили в суде

По версии следствия, в ночь на 7 апреля в помещении общепита – "Кулинарии" на улице Гагарина в Архангельске проводили досуг студенты Северного государственного медицинского университета из Индии

Согласно представленным суду материалам, проживающему в соседнем доме 32-летнему Дмитрию Волкову, который официально нигде не работает, доносившийся из помещения кафе шум мешал. Тогда он взял нож и направился в развлекательное заведение, чтобы сделать замечание.

"По мнению органа следствия, ранее не судимый подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений умышленно, с целью убийства нанес одному из потерпевших удар ножом в грудь, другому – два удара – в грудь и живот, причинив тем самым повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью, после чего скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

Раненых студентов вовремя доставили в реанимацию, их жизни спасли врачи. "Суд избрал Волкову меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток – до 4 июня 2026 года", - отметили в суде.