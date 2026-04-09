МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Обитающих в Антарктиде императорских пингвинов признали вымирающим видом, следует из заявления Международного союза охраны природы.

"Императорские пингвины и кергеленские морские котики теперь являются вымирающими видами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Такой статус императорским пингвинам присвоили на основании прогноза, согласно которому их популяция может сократиться вдвое к 2080-м годам. Согласно документу, основным фактором вымирания пингвинов становится рекордная потеря площадей берегового льда в Антарктиде

Как утверждают в организации на основании спутниковых снимков, популяция императорских пингвинов сократилась примерно на 10% только за период с 2009 по 2018 годы, что соответствует потере более 20 тысяч взрослых пингвинов.