Рейтинг@Mail.ru
Обитающих в Антарктиде императорских пингвинов признали вымирающим видом
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 09.04.2026
Обитающих в Антарктиде императорских пингвинов признали вымирающим видом

© Фото : DBCA — Императорский пингвин
Императорский пингвин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Обитающих в Антарктиде императорских пингвинов признали вымирающим видом, следует из заявления Международного союза охраны природы.
"Императорские пингвины и кергеленские морские котики теперь являются вымирающими видами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
Такой статус императорским пингвинам присвоили на основании прогноза, согласно которому их популяция может сократиться вдвое к 2080-м годам. Согласно документу, основным фактором вымирания пингвинов становится рекордная потеря площадей берегового льда в Антарктиде.
Как утверждают в организации на основании спутниковых снимков, популяция императорских пингвинов сократилась примерно на 10% только за период с 2009 по 2018 годы, что соответствует потере более 20 тысяч взрослых пингвинов.
Кергеленских морских котиков также признали вымирающим видом, поскольку с 2000 года их популяция в Антарктиде сократилась на 50%. Основной причиной служит сокращение кормовой базы, поскольку криль, которым питаются эти животные, начал уходить на более значительные глубины из-за роста температуры воды.
АнтарктидаМеждународный союз охраны природыпингвины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала