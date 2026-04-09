МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Певец и актер Прохор Шаляпин призвал россиян продвигать родную культуру, включив в гардероб элементы одежды и аксессуаров в народном стиле - например, кокошники для девушек.

"Давайте возрождать русскую культуру. Представьте, заходим в метро, а там все в русских народных костюмах - ну красота же!" - сказал он журналистам на концерте, посвященном 100-летию Северного хора, в Кремлевском дворце.

Шаляпин отметил, что ношение кокошников может стать большим трендом и войти в моду, так как женщины по природе своей яркие и любят выделяться даже в повседневной жизни.

"Конечно, для мужчины русский народный костюм в повседневной жизни - это слишком ярко, только на сцену. А для женщины быть яркой - это по природе своей нормально. Носите, девочки, кокошники - стилизованные, с украшениями. Желательно, чтобы вам дарили с бриллиантами. Кто откажется от кокошников с бриллиантами?" - добавил артист.