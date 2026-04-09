Названа причина смерти Виктора Яковлева

Яковлев ушел из жизни в четверг в возрасте 74 лет.

"У него была онкология легких продолжительное время", - сказал собеседник агентства.

Яковлев окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского в 1975 году. Он был ведущим артистом Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина с 1979 года. В 2006 году ему присвоили почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации".