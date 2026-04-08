Dyson зарегистрировал два товарных знака в России
07:04 08.04.2026
Dyson зарегистрировал два товарных знака в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Таблички Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам"
Таблички Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам". Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Один из ведущих в мире производителей техники Dyson зарегистрировал два товарных знака в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков "Supersonic" и "Airwrap" поступили в ведомство в феврале 2025 года. Роспатент принял решение о регистрации в апреле текущего года.
Теперь под товарными знаками компания сможет продавать в России различные устройства для укладки и завивки волос, в том числе фены и электрические щетки, а также другую технику.
Dyson в апреле 2022 года объявил о прекращении работы на российском рынке. Затем в мае Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. В этот список попала и продукция бренда Dyson.
Знак Lexus - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Toyota зарегистрировала в России новый товарный знак
Вчера, 13:46
 
