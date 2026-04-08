Зеленский обратился с просьбой к России

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к России по поводу прекращения огня на фоне перемирия между США и Ираном, об этом заявил он в соцсети X.
"Всем очевидно, что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей", — написал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский должен взять ответственность и принять решение с тем, чтобы Россия и Украина вышли на мир, а не на перемирие.
Зеленский и ранее якобы принимал предложения о перемириях и прекращении огня, однако нарушал договоренности. В прошлом году пасхальное перемирие было объявлено президентом России Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. По окончании перемирия российское Минобороны сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
