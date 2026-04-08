Финансист предупредила о подвохе беспроцентного займа до зарплаты

По словам эксперта, первый заем под 0% обычно дают на сумму от 1 до 10 тысяч рублей на срок до 10–30 дней. При своевременном возврате переплаты нет, однако есть серьезные подводные камни.

"Короткий срок возврата требует точного финансового планирования. Штрафы и проценты при просрочке велики, даже если это один день задержки. Возможны дополнительные комиссии со стороны платежных систем или посредников, а также риск навязанных услуг, если невнимательно читать договор", — предупредила Ермилова.

Сам факт обращения не портит кредитную историю, но любая просрочка негативно скажется на будущем кредитовании. Эксперт советует брать такой заем только в экстренной ситуации при полной уверенности, что сможете вернуть деньги в срок, и при отсутствии других долгов. Иначе "бесплатный" заем быстро превратится в обычный с процентами и штрафами.