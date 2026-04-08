Рейтинг@Mail.ru
Финансист предупредила о подвохе беспроцентного займа до зарплаты
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 08.04.2026 (обновлено: 11:48 08.04.2026)
Финансист предупредила о подвохе беспроцентного займа до зарплаты

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Беспроцентные займы до зарплаты — популярный маркетинговый продукт микрофинансовых организаций, который может быть выгоден только при строгом соблюдении условий. О скрытых рисках агентству “Прайм” рассказала международный финансовый советник, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
По словам эксперта, первый заем под 0% обычно дают на сумму от 1 до 10 тысяч рублей на срок до 10–30 дней. При своевременном возврате переплаты нет, однако есть серьезные подводные камни.
"Короткий срок возврата требует точного финансового планирования. Штрафы и проценты при просрочке велики, даже если это один день задержки. Возможны дополнительные комиссии со стороны платежных систем или посредников, а также риск навязанных услуг, если невнимательно читать договор", — предупредила Ермилова.
Сам факт обращения не портит кредитную историю, но любая просрочка негативно скажется на будущем кредитовании. Эксперт советует брать такой заем только в экстренной ситуации при полной уверенности, что сможете вернуть деньги в срок, и при отсутствии других долгов. Иначе "бесплатный" заем быстро превратится в обычный с процентами и штрафами.
РЭУ имени Г. В. ПлехановазаймЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала