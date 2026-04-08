Глава Wildberries назвала главную боль маркетплейсов

11:44 08.04.2026 (обновлено: 11:57 08.04.2026)
Глава Wildberries назвала потребительский экстремизм главной болью маркетплейсов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОснователь Wildberries, глава RWB Татьяна Ким выступает на пленарной сессии Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа в Москве. 8 апреля 2026
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Потребительский экстремизм" - одна из главных проблем маркетплейсов, рассказала глава группы РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) Татьяна Ким на конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ).
"Вопрос, как правильно осуществлять возврат товаров, для многих из нас является одной из таких застарелых болей… Есть такое понятие, как потребительский экстремизм. Взаимодействуя с чем-либо в онлайне, потребитель чувствует себя более свободным в плане того, что он считает себя безнаказанным", - сказала она.
Ким отметила, что одна из задач маркетплейса - оградить предпринимателей от "экстремизма" со стороны покупателей. При этом, по ее словам, компания также стремится к тому, чтобы потребители получали качественные товары, и в этом вопросе работа ведется совместно с Роспотребнадзором.
Конференция инновационных технологий электронной коммерции и медиа организована РВБ. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Депутат ГД объяснил суть самозапрета на покупки с маркетплейсов
1 апреля, 18:25
 
