Глава Wildberries назвала главную боль маркетплейсов

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Потребительский экстремизм" - одна из главных проблем маркетплейсов, рассказала глава группы РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ) Татьяна Ким на конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ).
"Вопрос, как правильно осуществлять возврат товаров, для многих из нас является одной из таких застарелых болей… Есть такое понятие, как потребительский экстремизм. Взаимодействуя с чем-либо в онлайне, потребитель чувствует себя более свободным в плане того, что он считает себя безнаказанным", - сказала она.
Ким отметила, что одна из задач маркетплейса - оградить предпринимателей от "экстремизма" со стороны покупателей. При этом, по ее словам, компания также стремится к тому, чтобы потребители получали качественные товары, и в этом вопросе работа ведется совместно с Роспотребнадзором.
Конференция инновационных технологий электронной коммерции и медиа организована РВБ. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.