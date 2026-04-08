Рейтинг@Mail.ru
"Не успевают хоронить". Происходящее на Украине напугало Германию - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 08.04.2026
"Не успевают хоронить". Происходящее на Украине напугало Германию

Welt: на кладбищах на Украине заканчиваются места для захоронения солдат ВСУ

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украинские кладбища переполняются погибшими военнослужащими ВСУ, заявил корреспондент немецкого издания Welt Штеффен Шварцкопф.
"Мы сейчас находимся на окраине Львова на солдатском кладбище. И интересно то, как такое место показывает, какую кровавую цену приходится сейчас платить Украине. На самом кладбище уже не осталось места для всех погибших", — рассказал журналист.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Заявление Зеленского о перемирии США и Ирана вызвало переполох на Западе
Вчера, 12:35
По словам Шварцкопф, рядом с кладбищем пришлось снести парковку, чтобы его расширить.
"Здесь просто уже не успевают хоронить погибших на фронте", — заключил он.
В декабре прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что людские потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион и продолжают расти. В том же месяце глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации.
Джей Ди Вэнс выступает на предвыборном митинге в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Вэнс заявил о противоречиях в позициях России и Украины на переговорах
Вчера, 13:02
 
В миреУкраинаГерманияСергей ЛавровАндрей БелоусовЛьвовВооруженные силы УкраиныWelt
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала