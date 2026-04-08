Выставка в честь русского импрессиониста откроется в апреле в Подмосковье

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В музее "Новый Иерусалим" муниципального округа Истра 29 апреля откроется выставка "(НЕ)известный. Константин Горбатов", приуроченная к 150-летию со дня рождения представителя русского импрессионизма, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка будет работать до 30 августа 2026 года. Куратор проекта — искусствовед Ксения Новохатько, сокуратор — научный сотрудник экскурсионно-методического отдела музея "Новый Иерусалим" Елена Жихарева.

В ведомстве отметили, что проект объединит более 80 экспонатов и представит результаты исследования, посвященного жизни автора и истории коллекции.

Музей приглашает пройти путь от детства в Ставрополе Самарской губернии до финала в освобожденном Берлине, а затем проследить, как забытое наследие обрело вторую жизнь. Главная идея проекта — не только представить творчество и судьбу художника, но и проиллюстрировать, как его работы нашли новый "дом" — им стал музей "Новый Иерусалим".

"Этот выставочный проект — не первый, который музей "Новый Иерусалим" посвящает творческому и жизненному пути Константина Ивановича Горбатова. Имя этого художника ассоциируется именно с нашим музеем, главным хранителем его наследия. В юбилейный год — 150-летие со дня рождения художника — музей представляет специальную выставку его работ. Мы не только познакомим гостей с художественным мастерством, но и проведем по жизненному пути, расскажем историю его полотен и того, как они обрели дом в нашем музее", - отметила генеральный директор музея "Новый Иерусалим" Анна Антипенко, ее слова приводит пресс-служба.

Она подчеркнула, что процесс создания выставки был связан с научно-исследовательской деятельностью, результаты которой займут одно из ключевых мест в экспозиции. На выставке будут представлены материалы, основанные на архивных и документальных источниках.

"Мы надеемся, что выставка найдет отклик у самой широкой аудитории — от специалистов в области искусства и ценителей русского импрессионизма до семей с детьми и туристов. Независимо от возраста и опыта в искусстве, каждый откроет для себя что-то особенное", — добавила Антипенко.

В процессе подготовки выставки кураторы собрали и изучили разнообразные документы, связанные с жизнью и творчеством художника. Анализ материалов помог прояснить отдельные эпизоды его биографии. На основе полученных данных была сформирована концепция выставки — она поможет посетителям составить более полное представление о художнике и возвращении его коллекции. Соответствующие пояснения представлены в сопроводительных материалах экспозиции.

Экспозиция площадью 600 квадратных метров объединит около 80 графических и живописных работ мастера, сценографических инсталляций и мультимедийных элементов, что позволит зрителям увидеть главные эпизоды биографии Горбатова.

Погружающим элементом экспозиции станет сценографическая зона, отсылающая к интерьерам берлинской квартиры, где художник провел последние дни жизни вместе с супругой Ольгой Александровной (художник скончался 24 мая 1945 года в возрасте 69 лет, а 17 июня того же года ушла из жизни его жена). Эта квартира знаковая: именно в ней после прихода в Берлин Красной армии было обнаружено оставленное художественное наследие: полотна, прислоненные к стенам, личные вещи супругов и неотправленные письма.

В фондах музея "Новый Иерусалим" — более ста работ Горбатова разных периодов. Этюды, которые художник вывез из Советской России в 1922 году, не приняв революции, работы последних лет когда он, будучи невыездным из Берлина в годы Второй мировой войны, продолжал писать пейзажи старых русских городов, виды Капри, Венеции и натюрморты.

Наследие художника музей неоднократно представлял на собственных и сторонних выставках в постоянной экспозиции. Одним из самых крупных проектов была выставка "Приближая Красоту" к 145-летию мастера.