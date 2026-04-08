ВТБ протестировал китайские видеокарты для развития ИИ в банке

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ВТБ приступил к опытно-промышленной эксплуатации графических процессоров (GPU), закупленных в рамках технологического партнерства с китайскими вендорами, сообщает банк.

Новые графические процессоры интегрируются во все ключевые процессы банка, связанные с ИИ, включая компьютерное зрение, обработку и анализ текстов, распознавание речи (speech-to-text), а также генеративные модели.

"Первые установки оборудования состоялись в марте 2026 года. По результатам тестирования китайские GPU показали стабильную производительность и высокую степень совместимости с существующими ИТ-системами банка", - говорится в сообщении.

ВТБ планирует поэтапно расширять использование нового GPU-кластера, постепенно замещая чипы американской компании NVIDIA. Это один из первых проектов Центра компетенций по искусственному интеллекту (ИИ) в Китае, который банк создает вместе со своим технологическим партнером – компанией Т1.

"Новый GPU-кластер – видимый результат долгосрочного технологического партнерства, направленного на развитие искусственного интеллекта в ВТБ. Внедрение китайских GPU проходит без существенных доработок и с высокой производительностью. Это ускорит развитие ИИ-технологий, включая цифровых помощников и ИИ-агентов", — приводится в сообщении комментарий заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.

Партнерская модель взаимодействия с поставщиками позволила обеспечить устойчивость поставок и дорабатывать решения под конкретные задачи банка.