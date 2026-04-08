Отслужившие год по контракту в ВСУ получат отсрочку от призыва

Украинские боевики. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Военнослужащие ВСУ в возрасте 18-25 лет, отслужившие один год по контракту, гарантированно получат отсрочку от службы, заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 11 февраля сообщил, что парламент принял законопроект, предусматривающий отсрочку от мобилизации на год для мужчин от 18 до 25 лет, отслуживших год по контракту с ВСУ. Депутат парламента Марьяна Безуглая заявила, что украинскую молодежь, которая пошла по контракту в ВСУ, обманули – изначально им обещали, что через год они смогут уволиться и быть мобилизованы лишь после достижения 25 лет.
"Военные в возрасте 18-25 лет, заключившие годовой контракт с силами обороны и уволившиеся после его завершения, получают гарантированную отсрочку от призыва. Кабинет министров утвердил механизм ее оформления. Теперь это полноценный инструмент, который работает на практике. Отсрочка действует 12 месяцев после увольнения. В этот период призыв возможен только с согласия военного", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Зеленский в феврале 2025 года объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-24 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.
По данным секретаря комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Романа Костенко, украинские власти, несмотря на пропаганду и обещанные новобранцам в рамках "молодежного" контракта с ВСУ выплаты, смогли привлечь всего около 5 тысяч новых военнослужащих.
