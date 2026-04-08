Опрос показал, сколько граждан Украины не готовы служить в рядах ВСУ

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Порядка 40-42% граждан Украины ни при каких обстоятельствах не готовы вступать на службу в ВСУ, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного украинским аналитическим порталом "Слово и дело".
"Около 40-42% респондентов четко заявляют о неготовности к службе в ВСУ", - говорится в опросе, опубликованном на сайте аналитического портала.
Вариант "трудно ответить" выбрали 35-37% респондентов. И лишь 16-18% опрошенных заявили, что готовы служить в украинской армии. Что касается географии, Киев показывает наименьшую из всех регионов готовность (10%) и наибольший процент тех, кто не планирует идти в ВСУ (49%).
Опрос проводился с 18 по 25 марта 2026 года методом онлайн-опросов. В нем приняли участие 1,2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность составляет 2,89%.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
