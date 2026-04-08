В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три человека

БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в Белгороде и Грайвороне в результате атак со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Три мирных жителя пострадали при атаках со стороны ВСУ. В Белгороде в результате детонации беспилотника у одного мужчины осколочные ранения руки, ноги и баротравма, у другого — осколочные ранения живота. Бригада скорой доставляет их в городскую больницу №2 города Белгорода. На месте атаки повреждено техническое помещение", - написал Гладков в канале на платформе Мах.
Губернатор добавил, что в Грайвороне от удара FPV-дрона по автомобилю мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и плеча. Пострадавшего после оказания помощи в местной больнице транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. Машина повреждена, также посечены ворота гаража, уточнил глава области.
По данным главы области, в Шебекинском округе из-за ударов и детонаций дронов в Шебекино повреждены две машины и инфраструктурный объект, в Нежеголи повреждены пять частных домов и автомобиль, в Новой Таволжанке - частный дом, в Вознесеновке — остекление дома. Как подчеркнул губернатор, в Грайворонском округе после ударов FPV-дронов в Грайвороне повреждены два частных дома, четыре надворные постройки и автомобиль, в Головчино — коммерческий объект и машина, в Дунайке пробита крыша частного дома, в Глотово повреждена хозпостройка.
В Белгородском округе, уточнил он, в Малиновке повреждена летняя кухня, в Нечаевке — два частных дома, а также коммерческий объект и остановка, в Ясных Зорях выбиты окна в доме, в Красном Октябре пробита крыша социального объекта. Также в Волоконовском округе в Волчьей Александровке поврежден грузовик, в Погромце — гараж и легковой автомобиль, а в Борисовском округе в Грузском - административное здание.