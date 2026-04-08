ВСУ имитируют отсутствие потерь личного состава, рассказали силовики

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В некоторых подразделениях ВСУ пытаются скрывать потери, выдавая погибших за дезертиров или пропавших без вести, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
"В ВСУ продолжают имитировать отсутствие потерь. Так, в пресловутом 425-м ошп уничтоженных штурмовиков записывают в дезертиры", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в 71-й отдельной аэромобильной бригаде солдат включают в списки без вести пропавших сразу же после выхода на позиции в Сумской области.
Кроме того, есть и спорные случаи учета личного состава. Так, в 81-й отдельной аэромобильной бригаде в пропавшие без вести записали всех солдат, находящихся в одном из подвалов Константиновки, хотя они регулярно выходят на контакт не только с командованием, но и родными.