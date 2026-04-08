Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Юга"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 165 военных, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Краматорск, Пискуновка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке оборонного ведомства.
Отмечается, что противник потерял свыше 165-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", 14 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад горючего.
22 июня 2022, 17:18