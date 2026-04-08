ВСУ за сутки атаковали семь округов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных округов Белгородской области более 130 беспилотниками, девять мирных жителей ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 39 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 17 снарядов и зафиксированы атаки 133 БПЛА, из них 56 сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в 22 частных домовладениях, на коммерческом и инфраструктурном объектах, сельхозпредприятии, в административном здании и на 27 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла … атакованы 46 беспилотниками, из которых 26 сбиты и подавлены. В селе Маломихайловка от удара дрона по автомобилю ранены двое мужчин... В городе Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали три человека: женщина и двое мужчин. Все госпитализированы в городскую больницу № 2 г. Белгорода. В результате ещё одной атаки на частный дом ранена женщина. Пострадавшая в тяжёлом состоянии госпитализирована", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский, Борисовский и Волоконовский округа атакованы 20 беспилотниками, 7 из которых сбиты и подавлены, над Валуйским округом сбиты и подавлены 4 БПЛА. По словам главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 17 боеприпасов и нанесены удары 63 БПЛА, 19 из которых сбиты и подавлены, пострадали три человека.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.