ВСУ за сутки атаковали семь округов Белгородской области

Он добавил, что Белгородский, Борисовский и Волоконовский округа атакованы 20 беспилотниками, 7 из которых сбиты и подавлены, над Валуйским округом сбиты и подавлены 4 БПЛА. По словам главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 17 боеприпасов и нанесены удары 63 БПЛА, 19 из которых сбиты и подавлены, пострадали три человека.