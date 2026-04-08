Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
12:35 08.04.2026
ВСУ за сутки атаковали семь округов Белгородской области

© REUTERS / StringerУкраинские военные
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных округов Белгородской области более 130 беспилотниками, девять мирных жителей ранены, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 39 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 17 снарядов и зафиксированы атаки 133 БПЛА, из них 56 сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в 22 частных домовладениях, на коммерческом и инфраструктурном объектах, сельхозпредприятии, в административном здании и на 27 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла … атакованы 46 беспилотниками, из которых 26 сбиты и подавлены. В селе Маломихайловка от удара дрона по автомобилю ранены двое мужчин... В городе Шебекино при детонации FPV-дрона пострадали три человека: женщина и двое мужчин. Все госпитализированы в городскую больницу № 2 г. Белгорода. В результате ещё одной атаки на частный дом ранена женщина. Пострадавшая в тяжёлом состоянии госпитализирована", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский, Борисовский и Волоконовский округа атакованы 20 беспилотниками, 7 из которых сбиты и подавлены, над Валуйским округом сбиты и подавлены 4 БПЛА. По словам главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 17 боеприпасов и нанесены удары 63 БПЛА, 19 из которых сбиты и подавлены, пострадали три человека.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
02:21
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаШебекиноВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала