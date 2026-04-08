Рейтинг@Mail.ru
Российский хирург рассказал, чем ВСУ начиняют снаряды
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 08.04.2026
Российский хирург рассказал, чем ВСУ начиняют снаряды

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Хирург медицинской роты 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Балтика" сообщил РИА Новости, что украинские военные начиняют боеприпасы металлическими предметами: обрезанными болтами, винтами, шурупами и даже колючей проволокой.
"При взрывах множество осколков, они (боеприпасы - ред.) бывают начиненные всякими другими предметами. Обрезанная колючая проволока, обрезанные болты, винты, шурупы и так далее", - рассказал "Балтика".
Он пояснил, что в своей практике неоднократно сталкивался с необходимостью извлекать из тел раненых необычные поражающие элементы.
Врач подчеркнул, что чем поражающий элемент мельче, тем более опасно и непредсказуемо ранение: осколок может долго мигрировать в теле.
"Входные отверстия где-то в одном месте, они маленькие, мы понимаем, что эти осколочки, которые прилетели, они были диаметром не больше сантиметра, но нанесли такие повреждения протяженные, длительные. Даже предугадать было сложно ход этого раневого канала... Коварство этих ранений еще состоит в том, что мы никогда не знаем, какой осколок будет, что он из себя представляет", - рассказал медик.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала