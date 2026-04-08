Российский хирург рассказал, чем ВСУ начиняют снаряды

БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Хирург медицинской роты 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Балтика" сообщил РИА Новости, что украинские военные начиняют боеприпасы металлическими предметами: обрезанными болтами, винтами, шурупами и даже колючей проволокой.
"При взрывах множество осколков, они (боеприпасы - ред.) бывают начиненные всякими другими предметами. Обрезанная колючая проволока, обрезанные болты, винты, шурупы и так далее", - рассказал "Балтика".
Он пояснил, что в своей практике неоднократно сталкивался с необходимостью извлекать из тел раненых необычные поражающие элементы.
Врач подчеркнул, что чем поражающий элемент мельче, тем более опасно и непредсказуемо ранение: осколок может долго мигрировать в теле.
"Входные отверстия где-то в одном месте, они маленькие, мы понимаем, что эти осколочки, которые прилетели, они были диаметром не больше сантиметра, но нанесли такие повреждения протяженные, длительные. Даже предугадать было сложно ход этого раневого канала... Коварство этих ранений еще состоит в том, что мы никогда не знаем, какой осколок будет, что он из себя представляет", - рассказал медик.