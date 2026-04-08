МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Без пополнения в Сумской области осталась 104-я бригада теробороны ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По информации собеседника агентства, украинские боевики из штурмовых подразделений в районе села Шостка находятся фактически на второй линии обороны, где их должны заменить солдаты из состава 104-й отдельной бригады теробороны.

« "Однако спланированные к распределению из учебных центров в 104-ю бригаду теробороны мобилизованные украинцы были переданы в распоряжение 425-го отельного штурмового полка, что отразилось на планах командования ВСУ в Шосткинском районе", — сообщил собеседник агентства.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, ВС России успешно решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью