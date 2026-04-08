Бригада теробороны ВСУ в Сумской области осталась без пополнения
06:32 08.04.2026 (обновлено: 11:04 08.04.2026)
Бригада теробороны ВСУ в Сумской области осталась без пополнения

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Без пополнения в Сумской области осталась 104-я бригада теробороны ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По информации собеседника агентства, украинские боевики из штурмовых подразделений в районе села Шостка находятся фактически на второй линии обороны, где их должны заменить солдаты из состава 104-й отдельной бригады теробороны.
"Однако спланированные к распределению из учебных центров в 104-ю бригаду теробороны мобилизованные украинцы были переданы в распоряжение 425-го отельного штурмового полка, что отразилось на планах командования ВСУ в Шосткинском районе", — сообщил собеседник агентства.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, ВС России успешно решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Сумской областью.
На этом участке фронта действует группировка "Север". За минувшие сутки противник потерял на этом участке более 185 военных, бронемашину, 12 автомобилей, две станции РЭБ, а также семь складов.
