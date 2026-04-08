ВСУ не эвакуируют раненых военных в Запорожской области

ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Раненых солдат 5-го стрелкового батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ не эвакуируют в Запорожской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Эвакуация раненых и тел погибших ввиду отсутствия транспорта в 5-м СБ 108-й обрТрО не осуществляется", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в украинском подразделении нарушена логистика, военнослужащим не доставляют продовольствие, боеприпасы и медицинские средства.

Собеседник агентства добавил, что отсутствие систем РЭБ в зоне ответственности этой бригады теробороны ВСУ позволяет российским бойцам наносить удары при помощи FPV-дронов.