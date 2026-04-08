ВСУ не эвакуируют раненых военных в Запорожской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
02:42 08.04.2026
ВСУ не эвакуируют раненых военных в Запорожской области

РИА Новости: ВСУ не эвакуируют раненых из 108-й бригады в Запорожской области

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 апр - РИА Новости. Раненых солдат 5-го стрелкового батальона 108-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ не эвакуируют в Запорожской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Эвакуация раненых и тел погибших ввиду отсутствия транспорта в 5-м СБ 108-й обрТрО не осуществляется", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в украинском подразделении нарушена логистика, военнослужащим не доставляют продовольствие, боеприпасы и медицинские средства.
Собеседник агентства добавил, что отсутствие систем РЭБ в зоне ответственности этой бригады теробороны ВСУ позволяет российским бойцам наносить удары при помощи FPV-дронов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Специальная военная операция на Украине. Запорожская область. Россия. Днепр (река). Вооруженные силы Украины
 
 
