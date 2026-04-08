Польский сервис предлагает военнослужащим ВСУ помощь в организации побега

ВАРШАВА, 8 апр - РИА Новости. В польских соцсетях появились объявления на украинском языке, адресованные военнослужащим ВСУ, их авторы предлагают помощь в организации дезертирства, побега с Украины или в оформлении инвалидности, выяснил корреспондент РИА Новости.

В частности, в одной из групп, где предлагается работа для украинцев, пользователь, называющий себя Виталием, обещает организовать "легальный выезд за границу для мужчин 23-60 лет".

"Также помогаем с отсрочкой, водительскими удостоверениями, оформлениями инвалидности, СЗЧ (самовольное оставление части - ред.)", - говорится в объявлении.

Подробности пользователь предлагает обсудить в личной переписке.