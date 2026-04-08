13:45 08.04.2026 (обновлено: 14:43 08.04.2026)
Воскресенский рассказал Путину о развитии ивановской промышленности

Путин оценил показатели Ивановской области в строительстве и сельском хозяйстве

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским отметил хорошие показатели региона в строительном секторе и сельском хозяйстве.
"Динамика хорошая, стройка подрастает, сельскохозяйственное производство растет", — сказал он.
Воскресенский рассказал президенту о строительстве в Иваново нового завода — впервые за 30 лет.
"Докладываю Вам, он построен. В первую очередь он заработал, это дорожно-строительная техника", — добавил он.
Глава государства обратил внимание на хорошие позиции области по производству дорожной техники в среднем по стране.
Помимо этого, местные предприниматели уже не первый год добиваются лидерских позиций в онлайн-торговле.
"Мы в стране третьи после Москвы и Петербурга по объемам продаж онлайн. Объемы продаж наших производителей превысили 220 миллиардов рублей за прошлый год", — рассказал губернатор.
В регионе также производят сложное медицинское оборудование для функциональной диагностики и реабилитации в области нейрофизиологии.
"Кстати говоря, производят и оборудование для реабилитации и восстановления ходьбы ребят — участников специальной военной операции", — отметил Воскресенский.
А разрабатывающая его компания "Нейрософт" расширяет приобретенные торговые площади, превращая их в технопарк для других компаний по производству медицинских изделий.
"Мы понимаем, чтобы экономика была по-настоящему устойчивой, надо наращивать компетенции в других отраслях, и главное, добиваться роста доходов людей, — заключил глава региона.
Воскресенский занимает должность губернатора Ивановской области с 2018 года, а годом ранее его назначили временно исполняющим обязанности. До этого он был заместителем министра экономического развития.
