Воскресенский рассказал Путину о развитии ивановской промышленности

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским отметил хорошие показатели региона в строительном секторе и сельском хозяйстве.

"Динамика хорошая, стройка подрастает, сельскохозяйственное производство растет", — сказал он.

Воскресенский рассказал президенту о строительстве в Иваново нового завода — впервые за 30 лет.

"Докладываю Вам, он построен. В первую очередь он заработал, это дорожно-строительная техника", — добавил он.

Глава государства обратил внимание на хорошие позиции области по производству дорожной техники в среднем по стране.

Помимо этого, местные предприниматели уже не первый год добиваются лидерских позиций в онлайн-торговле.

"Мы в стране третьи после Москвы и Петербурга по объемам продаж онлайн. Объемы продаж наших производителей превысили 220 миллиардов рублей за прошлый год", — рассказал губернатор.

В регионе также производят сложное медицинское оборудование для функциональной диагностики и реабилитации в области нейрофизиологии.

"Кстати говоря, производят и оборудование для реабилитации и восстановления ходьбы ребят — участников специальной военной операции", — отметил Воскресенский.

А разрабатывающая его компания "Нейрософт" расширяет приобретенные торговые площади, превращая их в технопарк для других компаний по производству медицинских изделий.

"Мы понимаем, чтобы экономика была по-настоящему устойчивой, надо наращивать компетенции в других отраслях, и главное, добиваться роста доходов людей, — заключил глава региона.