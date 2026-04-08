Раскрыто, сколько раз россияне в марте подтвердили возраст через Max

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Россияне в марте более 1,7 миллиона раз воспользовались QR-кодом Max для подтверждения возраста при покупке товаров 18+, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"По предварительным оценкам, количество обращений с QR-кодом Max для подтверждения возраста за март превысило 1,7 миллиона. Это уникальный результат", - сказал Чекушов.

При этом он добавил, что, как ожидается, к концу года этот показатель превысит 3 миллиона.