Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, сколько раз россияне в марте подтвердили возраст через Max
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:53 08.04.2026
Раскрыто, сколько раз россияне в марте подтвердили возраст через Max

РИА Новости: россияне в марте подтвердили возраст через Max 1,7 миллиона раз

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Россияне в марте более 1,7 миллиона раз воспользовались QR-кодом Max для подтверждения возраста при покупке товаров 18+, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
"По предварительным оценкам, количество обращений с QR-кодом Max для подтверждения возраста за март превысило 1,7 миллиона. Это уникальный результат", - сказал Чекушов.
При этом он добавил, что, как ожидается, к концу года этот показатель превысит 3 миллиона.
Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое, появилась у пользователей Max в сентябре 2025 года. Тогда же началось тестирование сервиса в ряде магазинов "Пятерочка" и "Перекресток".
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Пятерочка (сеть магазинов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала