Европа и Канада призвали к завершению конфликта на Ближнем Востоке

БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Лидеры ряда европейских стран и Канады поприветствовали прекращение огня на Ближнем Востоке призвали к скорейшему окончательному завершению конфликта, говорится в их совместном заявлении.

"Мы приветствуем двухнедельное прекращение огня, достигнутое сегодня между США и Ираном… Теперь целью должно стать достижение в ближайшие дни путем переговоров быстрого и продолжительного завершения войны. Это может быть достигнуто только дипломатическими средствами", - сказано в документе.

Испании, Италии, Германии, Великобритании, Дании, Нидерландов и Евросовета. С заявлением выступили лидеры Франции Канады , а также главы Еврокомиссии

Они заявили о своей поддержке дипломатических усилий и отметили, что находятся в контакте с США и другими партнерами. Лидеры стран также подчеркнули важность урегулирования ситуации в регионе для защиты гражданского населения и предотвращения мирового энергокризиса.