Европа и Канада призвали к завершению конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 08.04.2026
15:50 08.04.2026 (обновлено: 17:14 08.04.2026)
Европа и Канада призвали к завершению конфликта на Ближнем Востоке

Лидеры Европы и Канады призвали к завершению конфликта на Ближнем Востоке

Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Лидеры ряда европейских стран и Канады поприветствовали прекращение огня на Ближнем Востоке призвали к скорейшему окончательному завершению конфликта, говорится в их совместном заявлении.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Не заблуждайтесь". На Западе жестко высказались о перемирии США и Ирана
Вчера, 15:46
"Мы приветствуем двухнедельное прекращение огня, достигнутое сегодня между США и Ираном… Теперь целью должно стать достижение в ближайшие дни путем переговоров быстрого и продолжительного завершения войны. Это может быть достигнуто только дипломатическими средствами", - сказано в документе.
С заявлением выступили лидеры Франции, Испании, Италии, Германии, Великобритании, Дании, Нидерландов и Канады, а также главы Еврокомиссии и Евросовета.
Они заявили о своей поддержке дипломатических усилий и отметили, что находятся в контакте с США и другими партнерами. Лидеры стран также подчеркнули важность урегулирования ситуации в регионе для защиты гражданского населения и предотвращения мирового энергокризиса.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Через две недели". СМИ рассказали, что случится с Трампом из-за перемирия
Вчера, 15:28
 
