Россия заинтересована в умиротворении на Ближнем Востоке, заявил Лавров

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в умиротворении ситуации на Ближнем Востоке на основе баланса интересов всех без исключения стран региона, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы желаем, конечно, умиротворения Ближнего Востока на основе баланса интересов всех без исключения стран региона, и Ирана, и всех его соседей, но то, что надежность Севморпути в глазах мировых компаний, государств, которые занимаются торговлей на международных рынках, надежность этого морского пути будет возрастать, это факт", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.