В Новосибирской области началась первая волна паводка - РИА Новости, 08.04.2026
17:00 08.04.2026 (обновлено: 20:21 08.04.2026)
В Новосибирской области началась первая волна паводка из-за вскрытия малых рек

© РИА Новости / Александр Кряжев
Вышедшая из берегов река Карасук в селе Решеты в Новосибирской области. 8 апреля 2026 года
Вышедшая из берегов река Карасук в селе Решеты в Новосибирской области. 8 апреля 2026 года
НОВОСИБИРСК, 8 апр — РИА Новости. В Новосибирскую область пришла первая волна паводка, вызванная таянием снега и освобождением малых рек ото льда, сообщило управление МЧС по региону.
"Cейчас наблюдается резкий подъем уровня воды. В селах Кочки, Решёты, Черновка и Чернаки отметки близки к критическим показателям. Это связано с образованием ледовых заторов, в том числе в районе сводов мостов", — рассказали в ведомстве.
Талая вода на полях возле автомобильной дороги в Кочковском районе Новосибирской области.

Местные жители на берегу реки Карасук, вышедшей из берегов, в селе Черновка в Новосибирской области.

Вышедшая из берегов река Карасук в селе Черновка в Новосибирской области.

Талая вода на полях возле автомобильной дороги в Кочковском районе Новосибирской области.

Вышедшая из берегов река Карасук в селе Решеты в Новосибирской области.

Подтопления в результате вышедшей из берегов реки Карасук в селе Решеты в Новосибирской области.

По состоянию на 9:00 мск в населенных пунктах Новые Решёты, Ермаки, Республиканский и нескольких СНТ Новосибирска и Новосибирского района оказались подтоплены 349 приусадебных участков, 64 садовых дома и один частный, а также низководный мост.
На реках проводят взрывные работы. Так, вскрытие Карасука в Кочковском и Краснозерском районах сопровождают два отряда спасателей. Они также оказывают адресную помощь жителям в зоне подтоплений, добавили в управлении.
ПроисшествияНовосибирская областьКочковский районНовосибирскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новосибирский район
 
 
