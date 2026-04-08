В Новосибирской области началась первая волна паводка

Вышедшая из берегов река Карасук в селе Решеты в Новосибирской области. 8 апреля 2026 года

Вышедшая из берегов река Карасук в селе Решеты в Новосибирской области. 8 апреля 2026 года

НОВОСИБИРСК, 8 апр — РИА Новости. В Новосибирскую область пришла первая волна паводка, вызванная таянием снега и освобождением малых рек ото льда, сообщило управление МЧС по региону.

"Cейчас наблюдается резкий подъем уровня воды. В селах Кочки, Решёты, Черновка и Чернаки отметки близки к критическим показателям. Это связано с образованием ледовых заторов, в том числе в районе сводов мостов", — рассказали в ведомстве.

По состоянию на 9:00 мск в населенных пунктах Новые Решёты, Ермаки, и нескольких СНТ Новосибирска и Новосибирского района оказались подтоплены 349 приусадебных участков, 64 садовых дома, а также низководный мост.