Израиль готов ограничить удары в Ливане ради сделки с Ираном, заявил Вэнс - РИА Новости, 08.04.2026
22:49 08.04.2026 (обновлено: 23:34 08.04.2026)
Израиль готов ограничить удары в Ливане ради сделки с Ираном, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Израиль согласился ограничить удары по Ливану ради соглашения между Вашингтоном и Тегераном, утверждает вице-президент США Джей Ди Вэнс .
"Израильтяне, насколько я понимаю, фактически предложили, честно говоря, проявить некоторую сдержанность в Ливане, поскольку они хотят быть уверенными в успехе наших переговоров", — заявил он журналистам перед вылетом из Будапешта.
По его словам, США считают разногласия по Ливану "недопониманием", поскольку эту республику не включили в условия перемирия. Он призвал Тегеран "серьезно отнестись к переговорам", отметив, что Штаты потребуют сдать ядерные материалы и не будут соблюдать режим прекращения огня, если Иран не откроет Ормузский пролив.
Ранее вечером спикер парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении перемирия. По его словам, речь идет об атаках на Ливан, вторжении беспилотника в воздушное пространство Ирана, а также об отказе Тегерану в праве обогащать уран. Он подчеркнул, что в таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны.
До этого президент ИРИ Масуд Пезешкиан заявил, что в течение дня перемирие уже не единожды нарушил Израиль, и пообещал дать решительный ответ.
О двухнедельном прекращении огня стороны договорились в ночь на среду. Израильская армия также заявила о приостановке атак, продолжив, однако, операцию против шиитского движения "Хезболла". Авиация и артиллерия ударили по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, сообщается о десятках погибших и сотнях пострадавших.
Тем временем, по сообщениям СМИ, совместно с американцами Израиль нанес удары по НПЗ на юге Ирана. КСИР сообщал о сбитом беспилотнике Hermes 900 над южной провинцией Фарс. По данным иранского агентства Fars, одновременно с атаками Израиля на Ливан прекратился и проход танкеров через Ормузский пролив.
