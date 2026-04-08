Израиль готов ограничить удары в Ливане ради сделки с Ираном, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Израиль согласился ограничить удары по Ливану ради соглашения между Вашингтоном и Тегераном, утверждает вице-президент США Джей Ди Вэнс .

"Израильтяне, насколько я понимаю, фактически предложили, честно говоря, проявить некоторую сдержанность в Ливане , поскольку они хотят быть уверенными в успехе наших переговоров", — заявил он журналистам перед вылетом из Будапешта.

По его словам, США считают разногласия по Ливану "недопониманием", поскольку эту республику не включили в условия перемирия. Он призвал Тегеран "серьезно отнестись к переговорам", отметив, что Штаты потребуют сдать ядерные материалы и не будут соблюдать режим прекращения огня, если Иран не откроет Ормузский пролив

Ранее вечером спикер парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф обвинил США в нарушении перемирия. По его словам, речь идет об атаках на Ливан, вторжении беспилотника в воздушное пространство Ирана, а также об отказе Тегерану в праве обогащать уран. Он подчеркнул, что в таких условиях двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны.

До этого президент ИРИ Масуд Пезешкиан заявил, что в течение дня перемирие уже не единожды нарушил Израиль , и пообещал дать решительный ответ.

О двухнедельном прекращении огня стороны договорились в ночь на среду. Израильская армия также заявила о приостановке атак, продолжив, однако, операцию против шиитского движения " Хезболла ". Авиация и артиллерия ударили по более чем десяти населенным пунктам на юге Ливана, сообщается о десятках погибших и сотнях пострадавших.