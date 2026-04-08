Вэнс: США на переговорах потребуют у Ирана сдать ядерные материалы

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. США потребуют от Ирана сдать ядерные материалы, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, который возглавит американскую делегацию на планируемых переговорах по Ирану в Пакистане.
"Что сказал президент (США Дональд Трамп - ред.): мы не хотим, чтобы Иран имел возможность создать ядерное оружие, не хотим, чтобы Иран обогащал в направлении ядерного оружия. И мы хотим, чтобы Иран передал нам ядерное топливо. Это будет нашими требованиями в ходе переговоров", - сказал Вэнс журналистам.
Ранее Белый дом объявил, что Вэнс возглавит делегацию, в которую войдет зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Первый раунд переговоров ожидается в Исламабаде в субботу.
