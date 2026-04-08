На ВДНХ начали подготовку фонтанов к открытию сезона

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку фонтанов на территории ВДНХ к открытию нового сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках весенней уборки города промоем после зимы и подготовим к открытию 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее. Работы выполнит бригада коммунальных служб с привлечением спецтехники", - рассказал Бирюков.
29 декабря 2025, 11:12
Заммэра добавил, что фонтаны на ВДНХ представляют собой сложные архитектурно-художественные сооружения с большим количеством декоративных элементов, поэтому требуют бережного ухода и промываются вручную.
"Используем специальное биоразлагаемое моющее средство, его распределяют по поверхности с помощью щеток, потом смывают водой аппаратом высокого давления. Тщательно промоем гранитную облицовку чаш фонтанов, декоративные бронзовые элементы, фонари подводной подсветки и другие детали сооружений", - ответил он.
Бирюков подчеркнул, что перед запуском фонтанов специалисты тщательно проверят техническое состояние, конструкции в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование, струеобразующие элементы.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в 2018-2019 годах на ВДНХ реконструировали фонтаны – объекты культурного наследия федерального значения: 14 фонтанов Центральной аллеи и знаменитые "Золотой колос", "Каменный цветок" и "Дружба народов". Всем им вернули исторический облик и полностью обновили инженерные системы.