На ВДНХ начали подготовку фонтанов к открытию сезона
13:40 08.04.2026 (обновлено: 14:07 08.04.2026)
На ВДНХ начали подготовку фонтанов к открытию сезона

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы проводит весеннюю промывку каскада фонтанов Центральной аллеи на ВДНХ в Москве. 8 апреля 2026
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства начали подготовку фонтанов на территории ВДНХ к открытию нового сезона, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках весенней уборки города промоем после зимы и подготовим к открытию 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее. Работы выполнит бригада коммунальных служб с привлечением спецтехники", - рассказал Бирюков.
Заммэра добавил, что фонтаны на ВДНХ представляют собой сложные архитектурно-художественные сооружения с большим количеством декоративных элементов, поэтому требуют бережного ухода и промываются вручную.
"Используем специальное биоразлагаемое моющее средство, его распределяют по поверхности с помощью щеток, потом смывают водой аппаратом высокого давления. Тщательно промоем гранитную облицовку чаш фонтанов, декоративные бронзовые элементы, фонари подводной подсветки и другие детали сооружений", - ответил он.
Бирюков подчеркнул, что перед запуском фонтанов специалисты тщательно проверят техническое состояние, конструкции в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование, струеобразующие элементы.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в 2018-2019 годах на ВДНХ реконструировали фонтаны – объекты культурного наследия федерального значения: 14 фонтанов Центральной аллеи и знаменитые "Золотой колос", "Каменный цветок" и "Дружба народов". Всем им вернули исторический облик и полностью обновили инженерные системы.
