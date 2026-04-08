07:20 08.04.2026
Поисковики спрогнозировали, могли ли Усольцевы выжить в тайге

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Зима в красноярской тайге — это опасный период, поэтому спрогнозировать, могла ли выжить пропавшая семья Усольцевых там, сложно, заявили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.
"Сложно ответить, возможно ли пережить зиму в тайге. Надо помнить, что с ними пятилетний ребёнок. Зима в красноярской тайге — это опасный период. Снежный покров достигает колен", - сказали в организации.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и 5-летняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), приоритетной остается версия о несчастном случае. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
