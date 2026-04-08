Поисковики спрогнозировали, могли ли Усольцевы выжить в тайге

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Зима в красноярской тайге — это опасный период, поэтому спрогнозировать, могла ли выжить пропавшая семья Усольцевых там, сложно, заявили РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

"Сложно ответить, возможно ли пережить зиму в тайге. Надо помнить, что с ними пятилетний ребёнок. Зима в красноярской тайге — это опасный период. Снежный покров достигает колен", - сказали в организации.