18:26 08.04.2026
Осужденный на Урале сбежал из колонии из-за тоски по девушке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Осужденный в Первоуральске Свердловской области сбежал из надзора колонии-поселения из-за тоски по своей девушке, его вернули назад и завели на него новое дело, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
По его данным, сотрудниками полиции из Первоуральска возбуждено уголовное дело против ранее судимого 34-летнего местного жителя, совершившего побег из-под надзора колонии-поселения, куда он угодил на два года и восемь месяцев за серию краж. Осужденному якобы надоело "тянуть лямку" в пенитенциарном учреждении и захотелось женского внимания, уточнил представитель полицейского главка.
"Выбрав удачный момент, фигурант дела повредил забор, а оказавшись на свободе, добрался через лесной массив до ближайшей трассы, где тормознул попутную машину. Финальной точкой экстремального маршрута беглеца стал город Березовский, где в одной из квартир проживает его подруга жизни. Именно там его и обнаружила поисковая группа профессиональных сыщиков свердловского ГУФСИН. Уральского беглого "Казанову" задержали и поместили под стражу в колонию-поселение в одну из камер штрафного изолятора", – рассказал Горелых.
Собеседник агентства пояснил, что теперь к сроку за многочисленные хищения следственные органы полиции намерены предъявить обвинение задержанному еще и за побег.
"Часть 1 статьи 313 УК РФ – побег из мест лишения свободы, предусматривает более суровое наказание, чем то, что уже имеется у подследственного любвеобильного гражданина. Теперь охотнику за "клубничкой" может грозить до четырех лет реальной тюрьмы. А пока ловелас - за решеткой ГУФСИН, у него есть время поразмыслить над дилеммой, а стоило оно того?" – заключил Горелых.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУФСИН, по факту побега идет проверка.
ПроисшествияПервоуральскСвердловская областьБерезовскийВалерий Горелых
 
 
