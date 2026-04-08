По всей Украине пройдут массовые отключения света
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
21:58 08.04.2026 (обновлено: 22:47 08.04.2026)
По всей Украине пройдут массовые отключения света

По всей Украине с 9 апреля пройдут массовые отключения света

Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. С четверга на всей территории Украины введут почасовые графики отключения электроэнергии, сообщила Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
«

"Вынужденно будут применяться меры ограничения потребления: <...> с 7:00 до 22:00 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей", — говорится в ее Telegram-канале.

По данным компании, причиной стало повреждение энергообъектов.
Власти Украины неоднократно рассказывали о повреждениях в сетях и коммунальных системах из-за ударов российских войск. Армия начала бить по инфраструктуре в качестве возмездия за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года. На всей территории страны регулярно вводят массовые многочасовые отключения электричества, что, в свою очередь, ведет к неизбежным перебоям с отоплением и подачей воды.
Из-за этого в начале текущего года в стране ввели режим ЧС. Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который никак не удается покрыть.
В конце января экстренное отключение света произошло в большинстве украинских регионов. Оно затронуло в том числе столицу, а также Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. С тех пор там периодически пропадает свет, жители выходят на акции протеста и перекрывают трассы.
