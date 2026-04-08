БУДАПЕШТ, 8 апр - РИА Новости. Украина продолжит вмешиваться в дела Венгрии даже после выборов в сотрудничестве с оппозиционной партией "Тиса", такое мнение в беседе с РИА Новости высказал венгерский политический эксперт Георг Шпётле.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Будапешт заявил, что Вашингтону известно о попытках украинских спецслужб оказать влияние на исход выборов в США и Венгрии . Парламентские выборы в Венгрии состоятся в воскресенье 12 апреля.

"Украина очень грубо вмешивается в венгерские выборы, потому что хочет, чтобы на место правительства Виктора Орбана пришла партия "Тиса", которая не будет против отправки оружия и денег Владимиру Зеленскому и одобрит вступление Украины в Евросоюз", - сказал Шпётле.

Эксперт напомнил, что Украина заблокировала нефтепровод "Дружба", по которому в Венгрию из России поступает нефть, чтобы вызвать энергетический кризис в стране и недовольство властями, украинские спецслужбы участвовали в прослушке главы МИД Венгрии Петера Сийярто , а для финансирования "Тисы" из Киева регулярно поступали крупные суммы денег, в частности одна из таких партий была задержана на территории Венгрии в начале марта.

"Очевидно, если "Фидес", Украина, конечно же, не прекратит это вмешательство. Они хотят, чтобы Венгрия любой ценой проголосовала за предоставление Киеву кредита. Партия "Тиса" в этом случае, попав в парламент, станет очень сильной оппозицией и, действуя вместе с Киевом и Брюсселем , будет пытаться ослабить венгерскую позицию", - отметил Шпётле.

По его мнению, если "Тиса" по итогам выборов останется в оппозиции, она все равно с помощью Киева "будет работать над ослаблением венгерской экономики, чтобы вызвать недовольство, чтобы люди отвернулись от консервативных партий "Фидес" и ХДНП" и уже в следующем цикле прийти к власти.

Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.