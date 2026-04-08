Рейтинг@Mail.ru
Украина продолжит вмешиваться в дела Венгрии после выборов, заявил эксперт - РИА Новости, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 08.04.2026
Украина продолжит вмешиваться в дела Венгрии после выборов, заявил эксперт

© AP Photo / Anna Szilagyi — Здание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 8 апр - РИА Новости. Украина продолжит вмешиваться в дела Венгрии даже после выборов в сотрудничестве с оппозиционной партией "Тиса", такое мнение в беседе с РИА Новости высказал венгерский политический эксперт Георг Шпётле.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Будапешт заявил, что Вашингтону известно о попытках украинских спецслужб оказать влияние на исход выборов в США и Венгрии. Парламентские выборы в Венгрии состоятся в воскресенье 12 апреля.
"Украина очень грубо вмешивается в венгерские выборы, потому что хочет, чтобы на место правительства Виктора Орбана пришла партия "Тиса", которая не будет против отправки оружия и денег Владимиру Зеленскому и одобрит вступление Украины в Евросоюз", - сказал Шпётле.
Эксперт напомнил, что Украина заблокировала нефтепровод "Дружба", по которому в Венгрию из России поступает нефть, чтобы вызвать энергетический кризис в стране и недовольство властями, украинские спецслужбы участвовали в прослушке главы МИД Венгрии Петера Сийярто, а для финансирования "Тисы" из Киева регулярно поступали крупные суммы денег, в частности одна из таких партий была задержана на территории Венгрии в начале марта.
"Очевидно, если "Фидес", Украина, конечно же, не прекратит это вмешательство. Они хотят, чтобы Венгрия любой ценой проголосовала за предоставление Киеву кредита. Партия "Тиса" в этом случае, попав в парламент, станет очень сильной оппозицией и, действуя вместе с Киевом и Брюсселем, будет пытаться ослабить венгерскую позицию", - отметил Шпётле.
По его мнению, если "Тиса" по итогам выборов останется в оппозиции, она все равно с помощью Киева "будет работать над ослаблением венгерской экономики, чтобы вызвать недовольство, чтобы люди отвернулись от консервативных партий "Фидес" и ХДНП" и уже в следующем цикле прийти к власти.
Власти Венгрии неоднократно повторяли, что Украина активно вмешивается в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство во главе с лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному киевскому режиму и ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
Выступая на акции против шантажа Украины у украинского посольства в Будапеште, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркивал, что Киев вмешивается в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо раньше.
В миреВенгрияУкраинаКиевПетер СийяртоВиктор ОрбанВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала