Украина в течение трех лет будет отдавать за долги десять процентов ВВП

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украина в течение ближайших трех лет будет отдавать за долги 10% своего ВВП, кредитов так много, что вернуть долги не смогут даже внуки ныне живущих граждан, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, в 2026 году Украине предстоит вернуть внешний долг в размере 26,8 миллиарда долларов, в 2027 году – 28,9 миллиарда долларов. По мнению Азарова, экономика Украины давно не способна существовать без западной помощи.