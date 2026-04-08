Украина в течение трех лет будет отдавать за долги десять процентов ВВП

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украина в течение ближайших трех лет будет отдавать за долги 10% своего ВВП, кредитов так много, что вернуть долги не смогут даже внуки ныне живущих граждан, считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
"Ежегодно в течение трех ближайших лет киевский режим будет отдавать за долги примерно 10% своего ВВП. Кредитов стало столько, что вернуть не смогут даже внуки ныне живущих украинцев. Доуправлялся киевский режим за 12 лет, прошедшие после государственного переворота, подсадив Украину на такую долговую иглу", - написал Азаров в своем Telegram-канале.
По его словам, в 2026 году Украине предстоит вернуть внешний долг в размере 26,8 миллиарда долларов, в 2027 году – 28,9 миллиарда долларов. По мнению Азарова, экономика Украины давно не способна существовать без западной помощи.
Международный валютный фонд (МВФ) 15 октября 2025 года сообщил, что Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам 2025 года до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи.