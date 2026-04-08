Захарова назвала Киев прибежищем для киберпреступников

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украина представляет долгосрочную угрозу для международной информационной безопасности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы убеждены, что долгосрочную угрозу международной информационной безопасности представляют киевский режим и те западные страны и режимы, которые его спонсируют, в том числе и на этом направлении", - отметила дипломат в ходе брифинга.
"С подачи своих властей и западных спонсоров Украина превратилась в комфортное прибежище для полчищ киберпреступников, онлайн-мошенников", - подчеркнула официальный представитель МИД.